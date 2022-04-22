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Дания приступила к переброске бронетехники в Латвию

12:00, 24 апреля 2022
Дания приступила к переброске бронетехники в Латвию
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Дания приступила к переброске военной техники в Латвию после того, как местные власти приняли решение о создании боевой группы в количестве 1 тысячи человек. Данное решение датский министр обороны Мортен Бёдско обусловил тем, что Вооружённые силы России стали «серьёзной» угрозой для безопасности страны. В пресс-релизе, опубликованном на сайте военного ведомства он отметил, что Дания взяла на себя ответственность за наращивание оборонительного потенциала НАТО на востоке.

Россия представляет собой серьезный вызов в области политики безопасности для Дании и остальной Европы. Дания берет на себя ответственность за европейскую безопасность и вносит один из крупнейших вкладов в дело наращивания сил НАТО на востоке. Мы берем на себя ту ответственность, какую должен принимать на себя основной союзник, — заявил Бёдско.

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