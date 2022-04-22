Дания приступила к переброске бронетехники в Латвию

Дания приступила к переброске военной техники в Латвию после того, как местные власти приняли решение о создании боевой группы в количестве 1 тысячи человек. Данное решение датский министр обороны Мортен Бёдско обусловил тем, что Вооружённые силы России стали «серьёзной» угрозой для безопасности страны. В пресс-релизе, опубликованном на сайте военного ведомства он отметил, что Дания взяла на себя ответственность за наращивание оборонительного потенциала НАТО на востоке.