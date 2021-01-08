Дания ограничивает въезд и выезд из-за коронавирусной инфекции

https://static.news.ru/photo/af7be8c4-51cf-11eb-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Francis Joseph Dean via imago-images.de/Global Look press

Власти Дании приняли решение временно ограничить въезд и выезд из страны из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава МИД королевства Йеппе Кофод.

По его словам, правительство опасается завоза более заразного варианта коронавирусной инфекции, поэтому все страны мира с настоящего момента рассматриваются как «красные».

Мы настоятельно не рекомендуем поездки в любые страны, в том числе деловые, — рассказал Кофод на пресс-конференции.

Ограничения позволят властям выиграть время и вакцинировать наибольшее число человек. Исключения из ограничений могут быть сделаны только для доставки товаров и поездки к тяжелобольным родственникам.

Министр юстиции Ник Хэккеруп заявил, что нужно добиться того, чтобы в страну въезжало как можно меньше путешественников. Строгие ограничения будут действовать до 17 января включительно.

Ранее въезд в королевство был под запретом для иностранцев без очевидной причины и отрицательного теста на коронавирус, теперь посещать страну нельзя будет для работ по хозяйству и учёбы. Также сокращается срок действия справки об отсутствии коронавируса. Тест нужно сделать не более чем за сутки до въезда в страну. Это актуально для датчан, которые возвращаются на родину, сообщает РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, жёсткие ограничения с 10 по 31 января ввели власти Кипра в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Жителям страны можно будет покидать свои дома и квартиры не более двух раз в сутки, при этом перед выходом они должны будут получить разрешение от властей, отправив СМС-сообщение с указанием цели выхода.