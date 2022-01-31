Дания испугалась военно-политической эскалации в Арктике из-за России

В новой стратегии внешнеполитической безопасности Дании сказано, что существует риск военной эскалации в Арктике из-за усиления присутствия в регионе России, а также Китая, который позиционирует себя как «околоарктическое государство». В правительстве заявили, что необходимо обеспечить соблюдение суверенитета и интересов на всей территории королевства, передаёт РИА Новости.

С увеличением российского военного присутствия и наращивания возрастает риск военной и политической эскалации в Арктике. Мы будем настаивать на том, чтобы все арктические государства выполняли свои обязательства и разрешали свои разногласия посредством сотрудничества, — сказано в документе.

При этом в правительстве считают, что возросший интерес НАТО к региону оправдан тем, что Россия активно наращивает свой военный потенциал в Арктике. В документе также добавляется, что власти королевства должны гарантировать решение как гражданских, так и военных вопросов в регионе.

Ранее Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ и вручило ему ноту протеста из-за якобы имевшего место нарушения границы. В пресс-службе Главного штаба сил обороны республики заявили, что 29 января российский истребитель Су-27 с выключенным транспондером вторгся в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло.