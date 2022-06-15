Дания и Канада объявили об окончании «войны виски»

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Остров Ганса

Власти Дании и Канады подписали договор об урегулировании вопроса принадлежности острова Ганса, находящегося в Северном Ледовитом океане. Теперь он официально принадлежит обеим странам. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Дании.

Страны пришли к единому решению проложить границу на острове, которая разделит канадскую территорию Нунавут и полуавтономную датскую территорию Гренландии. МИД Дании отметил, что это является историческим событием для двух государств.

Это соглашение является важной исторической вехой в отношениях между друзьями и соседями и является кульминацией многолетних дискуссий. Усилия, предпринятые для достижения этого результата, демонстрируют приверженность к разрешению споров мирным путем и в соответствии с международным правом, — заявили в ведомстве.

Стоит отметить, что власти государств с 1973 года и по сей день не могли найти компромисс в территориальном споре и потому статус острова постоянно менялся.

Ежегодно национальные экспедиции поочередно отправлялись к острову Ганса, водружали там свой флаг и оставляли алкогольный напиток: датчане — шнапс, а канадцы — виски. Со временем это стало доброй традицией, а конфликт назвали «войной виски».

В апреле Япония официально обозначила «незаконно оккупированными» южные Курильские острова. «Северные территории», как в Токио называют Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, получили такой статус впервые с 2003 года.