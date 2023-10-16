Даниэль Нобоа победил на выборах президента Эквадора

Фото: IMAGO/Global Look Press

Даниэль Нобоа

Кандидат от альянса «Национальное демократическое действие» Даниэль Нобоа объявлен победителем на выборах президента Эквадора, передает РИА Новости со ссылкой на главу Центральной избирательной комиссии Диану Атамаинт. По ее словам, после подсчета более чем 90% голосов Нобоа получил 52,29% поддержки избирателей.

На данный момент по итогам подсчета более 90% голосов Даниэль Нобоа набирает 52,29%, Луиса Гонсалес — 47,71%. Эти данные необратимы, у Эквадора президент Даниэль Нобоа, — заявила Диана Атамаинт.

Таким образом, 35-летний Даниэль Нобоа стал самым молодым лидером в истории Эквадора. Перед выборами он обещал спасти экономику страны через программы, направленные на стимулирование производства и содействие занятости за счет государственной поддержки малых и средних предприятий, предоставление налоговых льгот для компаний и привлечение иностранных инвестиций.

Напомним, за неделю до первого тура выборов в Эквадоре убили лидера политического движения «Гражданская революция» в провинции Эсмеральдас Педро Брионес. До этого сообщалось, что 10 августа во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсьо. Мероприятие проходило в городе Кито. Политику трижды выстрелили в голову, он скончался на месте. Ранения получили еще восемь человек. Семь из них были госпитализированы.

Это заставило кандидатов в президенты Эквадора Даниэля Нобоа и Кристиана Зурита идти на избирательные участки в бронежилетах. В дополнение при Нобоа была личная охрана.