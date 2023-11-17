Военный эксперт рассказал об особенностях ракетного комплекса «Авангард» Военэксперт Дандыкин: ракеты «Авангард» могут быть запущены из-за пределов атмосферы

Фото: МО РФ

Межконтинентальная баллистическая ракета ракетного комплекса стратегического назначения «Авангард»

Российский ракетный комплекс «Авангард» отличается тем, что может быть запущен из-за пределов атмосферы, заявил NEWS.ru заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его словам, этот маневрирующий блок устанавливается на ракету, которая выводит его далеко за атмосферу, а затем он отдаляется и на гиперзвуковой скорости летит к цели.

Атмосфера продолжается довольно недолго, за ней идет стратосфера, а потом космос. «Авангард» сам по себе не летает — он выводится ракетой, а затем начинает вести свою жизнь, которая ему предназначена, — рассказал Дандыкин.

Военэксперт пояснил, что «Авангард» может совершать маневры и поражать врага на очень большой гиперзвуковой скорости. Вместе с этим он отметил, что снаряд практически невозможно сбить.

Если другие боеголовки ракет можно перехватить противоракетными системами, то этот блок идет с такой скоростью и совершает такие маневры, что он неуязвим. Это то, о чем сейчас тревожатся в США, НАТО и везде, где нас не любят, — отметил Дандыкин.

Ранее британское издание Daily Express сообщило, что технические характеристики комплекса «Авангард» позволяют запускать ракеты из-за пределов земной атмосферы и поражать сразу несколько целей в любой точке земного шара меньше чем за 30 минут. По данным агентства, это единственное в своем роде оружие, у которого в мире нет аналогов.