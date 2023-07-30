Дальше будет хуже: Европа закипает из-за рекордной за 120 тысяч лет жары Лето стало для континента большим испытанием

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

По данным Службы изменения климата ЕС «Коперник», нынешний июль стал, возможно, самым жарким в мире «за последние 120 тысяч лет». Из-за аномального зноя в Европе горят средиземноморские курорты — в результате туристы предпочитают для отдыха более северные широты. Почему на западе континента установился такой зной и связан ли он с сильными ливнями в восточной части Европы, разбирался NEWS.ru.

Какие страны страдают больше всего

Жители континента стали свидетелями аномально высоких температур. Особенно пострадали средиземноморские страны — Греция, Испания, Италия, где столбик термометра поднялся выше 45 градусов.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил NEWS.ru, что эту жару вызвал мощный антициклон, который возник в Сахаре и переместился в Европу. Итальянское метеорологическое общество назвало его «Цербер» — в честь трехголовой собаки, охраняющей врата подземного мира в греческой мифологии.

«Солнечная июльская энергия вместе с воздушными массами с Севера Африки и привели к этим высоким температурам», — объяснил Вильфанд.

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Как тепловая волна убивает европейцев

Из-за экстремальных температур все больше европейцев становятся жертвами теплового удара. Как напоминают эксперты, он вызывает спутанность сознания, головокружение, шум в ушах, тошноту и даже смерть, особенно среди пожилых людей.

В новом исследовании, опубликованном научным журналом Nature, говорится, что прошлым летом из-за жары в Европе погибло более 60 тыс. человек. Информации о количестве жертв этого лета пока нет, но уже есть зарегистрированные смерти, которые вызвала жара.

Как жара отражается на путешествиях в Европу

Зной стал причиной разрушительных лесных пожаров. «Высокие температуры создали все условия для возникновения лесных пожаров. Капли смолы достаточно, чтобы она послужила линзой для солнечных лучей, из-за которых загорается верхний высохший слой растительности», — говорит Роман Вильфанд.

Так, в Испании 15 июля на острове Ла-Пальма сгорело почти 5 тыс. гектаров, уничтожено 20 домов. В Италии власти сообщили, что только с 23 по 25 июля потушено около 1400 пожаров. В Греции 23 июля на Родосе из-за пожаров эвакуировали более 19 тыс. человек, а 27 июля из-за пожаров в центральной части страны взорвался военный склад с боеприпасами.

Пожары также фиксировали во Франции, Португалии, Испании, Хорватии и других странах ЕС.

Специалисты по туризму отмечают, что погодные условия меняют рынок туризма. Все больше отдыхающих предпочитают путешествовать не летом, а в более прохладное межсезонье.

По той же причине падает популярность основных курортов — Крита, Ибицы и Ниццы, где отмечены наиболее высокие температуры. Согласно данным Европейской туристической комиссии, все больше путешественников отдают предпочтение более северным направлениям: Болгарии, Чехии, Ирландии и Дании.

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Греция - регион Аттика, пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Греция - регион Аттика, пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Греция - регион Аттика, пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Греция - регион Аттика, пожар в Неос-Куварасе, пригороде Афин Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Agenturfoto/Global Look Press Сильный лесной пожар возник также вблизи города Лутраки на берегу Коринфского залива Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis / Eur/Global Look Press Неконтролируемое пламя бушевало и сожгло лес в районе Дервенохории примерно в 30 км к северу от Афин Фото: IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinis/Global Look Press Разрушения в районе Агия Сотирас в Дервенохории в результате пожара, который бушевал здесь последние несколько дней Фото: IMAGO/Tatiana Bolari / Eurokinis/Global Look Press Разрушения в районе Агия Сотирас в Дервенохории в результате пожара, который бушевал здесь последние несколько дней Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Горящий дом после лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Горящий дом после лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Люди возле места лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Люди возле места лесного пожара в Мандре, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Лесной пожар сжигает деревья в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Лесной пожар сжигает деревья в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Пожарные тушат лесной пожар в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Пожарные тушат лесной пожар в Агиа-Сотире, западном пригороде Афин, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Лесные пожары недалеко от Лутраки, Греция Фото: Lefteris Partsalis/XinHua/Global Look Press Лесные пожары недалеко от Лутраки, Греция Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press На курортном острове Родос в Греции, бушуют лесные пожары Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press На курортном острове Родос в Греции, бушуют лесные пожары Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция Фото: Mark Cosgrove/Keystone Press Agency/Global Look Press Дым от лесного пожара нависает над курортным островом Родос, Греция

Как предлагают бороться с жарой

Правительства стран ЕС открывают в городах общественные пространства с кондиционерами, разрешают сотрудникам компаний работать удаленно. Также власти проводят просветительские кампании, рассказывая о правильном поведении в жару.

Так, гражданам рекомендуют пить больше воды, употреблять легкую пищу, отказаться от кофеина и алкоголя, а также стараться не попадать под прямые солнечные лучи с 11 до 18 часов.

Что говорят мировые лидеры и активисты

Генсек ООН Антониу Гутерриш предрекает, что в ближайшем будущем человечество ждут еще более экстремальные климатические вызовы. «Изменение климата уже здесь. Это ужасно. И это только начало. Эра глобального потепления закончилась, наступила эпоха глобального кипения», — заявил он.

Шведская экоактивистка Грета Тунберг написала в социальных сетях, что рекордные температуры должны послужить тревожным сигналом для людей во всем мире, и призвала начать заботиться о планете. «Мы переживали самые жаркие дни из когда-либо зарегистрированных много дней подряд. Антарктический морской лед находится на самом низком уровне. Это чрезвычайная ситуация», — написала Тунберг.

Как утверждает Служба изменения климата ЕС «Коперник», в последний раз так знойно в Европе было 120 тыс. лет назад. К такому же выводу приходит и доктор Карстен Хаусштайн, климатолог из Лейпцигского университета. Он напоминает: в те времена в Арктике еще росли деревья, а на территории современных Германии и Англии водились бегемоты.

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

Связаны ли дожди в Москве с жарой в Европе

Тем временем во многих регионах России продолжаются сильные ливни. В городах затапливает улицы, нижние этажи торговых центров и станции метро.

Метеоролог Вильфанд пояснил NEWS.ru, что сильные осадки в России никак не связаны с экстремальными температурами в Европе. Несмотря на существование единой системы циркуляции на планете, есть региональные масштабы, и именно они определяют погоду, пояснил он.

«В Северном полушарии одновременно существует десяток циклонов и полдесятка антициклонов. От их перемещений и зависят условия в регионах. Нецелесообразно связывать события на Урале с погодой в Западной Европе. Совершенно разные процессы», — подытожил эксперт.

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