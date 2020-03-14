https://static.news.ru/photo/9a0cd3ce-663c-11ea-9276-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около тысячи грузовых автомобилей из России оказались в «карантинной ловушке» на границе с Италией. Выехать из страны нет возможности, поскольку соседние Австрия и Словения закрыли границы из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Фуры из Брянской, Смоленской областей и Москвы стоят на границе в антисанитарных условиях, сообщает РЕН ТВ.

Положение дел пояснил дальнобойщик Алексей Мартынов.

С 12-го числа Словения закрыла въезд транспорта со стороны Италии — и грузового, и пассажирского, и легкового. Пропускают только машины со словенскими номерами. Австрия то же самое сделала. Получается, те, кто находился в Италии, оказались заблокированы, — отметил водитель.

Он добавил, что стоять на границе, возможно, придётся ещё две недели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, как надо поступать россиянам, которые оказались за пределами родины во время пандемии COVID-19. По её словам, надо сразу связаться с посольством с помощью специального бесплатного приложения. Каждый человек, который оказался за рубежом, должен скачать доступное на любой платформе приложение «Зарубежный помощник», оно бесплатное, — сказала Захарова.