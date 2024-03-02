«Выдали по одной конфетке»: ставшую мемом выставку «Вонка» объяснили Организатор шотландской выставки о Вилли Вонке извинился перед посетителями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Организаторы «иммерсивного шоу» по мотивам фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе извинились перед разгневанными посетителями, которые вызвали полицию из-за того, что вместо заявленной выставки в Глазго «их привели на склад». Глава компании House of Illuminati Билли Коул пообещал полностью компенсировать всем стоимость билетов и объяснил провал организационными проблемами, сообщает Daily Star.

«Незабываемое путешествие в мир волшебства» за 35 фунтов (больше 4 тыс. руб. — NEWS.ru) с человека на деле оказалось прогулкой по складу с практически полностью отсутствующими декорациями. По словам посетителей, детям выдали по одной мармеладной конфете и полстакана дешевого лимонада. Организатор события Билли Коул опубликовал обращение в связи со скандалом, где объяснил причины провала.

Я хотел бы пояснить, что все, кто был нанят для организации события, не находились в моем непосредственном подчинении. Я понимаю всю степень разочарования и расстройства, я приношу искренние извинения, — сообщил Коул.

Он пообещал, что компания вернет деньги за все купленные 850 билетов. Организатор признался, что эта ситуация далась ему с трудом и вызвала сложные чувства.

Выставка по мотивам истории о Вилле Вонке и его шоколадной фабрике вызвала бурную реакцию в Сети. Пришедшие на «грандиозное шоу» посетители оказались в складском помещении со скудными декорациями и вскоре вызвали полицию.

Музыкальный фильм «Вонка» с молодым актером Тимоти Шаламе вышел на экраны в 2023 году. Ранее актера заметили с моделью Кайли Дженнер. Таблоиды сразу же обвинили пару в неискренности и допустили, что Шаламе мог закрутить с Дженнер роман с целью пропиарить фильм «Вилли Вонка». Вскоре пара объявила о расставании.