Далеко не НАТО: очередь в ШОС тянется к Пекину Шанхайская организация сотрудничества всё больше ориентируется на экономику Китая

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Международный деловой центр «Ташкент-сити»

В Ташкенте прошло заседание Совета министров иностранных дел государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Главы внешнеполитических ведомств обсудили подготовку к саммиту ШОС, запланированному на 15–16 сентября в Самарканде. Накануне ташкентского заседания глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что из желающих вступить в ШОС уже «выстраивается своего рода очередь». Ожидается, что на сентябрьском саммите организация увеличит свой состав с восьми до девяти государств, приняв Исламскую Республику Иран (ИРИ). Кроме этого, в двери ШОС стучится и вторая после РФ европейская страна — Белоруссия. Процедура по ее вступлению также может начаться осенью.

Страны ШОС занимают 60% территории Евразии, в них проживает половина населения планеты — 3,4 млрд человек. Ее история началась в 1996 году с «шанхайской пятёрки» — Китая, России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Лидеры этих государств подписали в Шанхае соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы — стороны обязались сократить военное присутствие в приграничье. Позже к «шанхайской пятёрке» присоединились Узбекистан, Индия и Пакистан. В 2001 году была подписана Декларация о создании ШОС, которая положила начало официальному существованию организации. Входящие в теперь уже «шанхайскую восьмёрку» государства собираются на ежегодные саммиты для обсуждения прежде всего вопросов безопасности, но также экономических и культурных связей.

Несмотря на военное начало сотрудничества, ШОС так и не стала военно-политическим блоком. Но многие эксперты всё равно часто называют организацию противовесом НАТО. Сторонники этого тезиса напоминают, что в ШОС входят четыре ядерные державы: Россия и Китай — де-юре, Индия и Пакистан — де-факто. Согласно Договору о нераспространении ядерного оружия, юридически ядерными считаются державы, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 года. В рамках ШОС с 2005 по 2021 год прошли десять военных учений «Миссия мира», шесть раз проходили совместные учения спецслужб и правоохранительных органов.

Фото: Zhang Ling/Xinhua/Global Look Press Российские солдаты прибывают на железнодорожную станцию учебной базы Чжурихэ. Архивное фото

У генсека ШОС Чжана Мина другое мнение по поводу противопоставления двух организаций. НАТО придерживается блокового и конфронтационного мышления, в то время как ШОС, подчёркивает Мин, «не военный блок, а исключительно созидательное объединение, нацеленное на ограждение своего пространства от новых угроз и вызовов». Слова генсека подтверждает практика: дальше учений страны — участницы ШОС не продвигаются. Более того, они не участвовали ни разу в совместных военных операциях, не обязуются вступать в войну, если кто-то нападет на одно из государств-членов, не формируют общий оборонный бюджет, не вводят единые стандарты для вооружения и боевой техники.

В столь сложное время противостояния с Западом России не стоит надеяться на поддержку «созидательного объединения» ШОС, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Александр Жилин.

ШОС не возьмёт на себя инициативу как в военной, так и в экономической сфере. Эту тенденцию мы видим даже по тому, как бывшие советские республики голосуют в ООН по ключевым для нас вопросам. В лучшем случае они воздерживаются, поскольку боятся попасть под вторичные санкции. В том числе и Китай — самая крупная держава в ШОС. Торговый оборот КНР с США подходит к триллиону долларов. Наш товарооборот с Китаем в прошлом году достиг $140 млрд. Да, нам улыбаются «союзники», но это не меняет суть дела — Россия находится в стратегическом одиночестве. Как выходить из этой ситуации — тема уже другого серьёзного разговора, — заключил Александр Жилин.

На сентябрьском саммите в Самарканде ШОС, как ожидается, пополнится ещё одним игроком — Ираном. Процедура принятия ИРИ началась в сентябре прошлого года в Душанбе, на заседании Совета глав государств организации. В марте нынешнего года уполномоченный представитель Тегерана подписал протокол по итогам консультаций с коллегами из ШОС. Тем самым иранская сторона обязалась соблюдать принципы Хартии организации, присоединиться ко всем её договорам и нормативным документам. Заключительный шаг по вступлению в ШОС Тегеран должен сделать в Самарканде, подписав меморандум об обязательствах.

Вслед за Ираном в очередь встала Белоруссия. Как сообщил недавно на пресс-конференции в Пекине генсек Чжан Мин, ШОС «готова начать юридическую процедуру присоединения Республики Беларусь в качестве государства-члена».

Глава дипведомства РФ Сергей Лавров сообщил в Ташкенте журналистам, что относительно присоединения Белоруссии в организации сложился консенсус. Процедура присоединения страны к ШОС, как показывает практика, длится в среднем год-полтора.

Фото: Министерство иностранных дел РФ Сергей Лавров и Мария Захарова

Заявка на членство Белоруссии в ШОС — это плод многолетних усилий белорусской дипломатии, отметил в беседе с NEWS.ru экс-сенатор белорусского парламента, медиаконсультант Александр Зимовский.

Предыдущие усилия привели к тому, что на сегодняшний день Белоруссия напрочь лишилась заметного присутствия на влиятельных международных площадках, где можно проводить эффективную самопрезентацию. Говоря молодёжным сленгом, белорусам сегодня негде сделать красивое внешнеполитическое селфи, чтобы выложить в местные соцсети. Вот ШОС выбрали подходящим местом. Там и Путин, и Си Цзиньпин, и Нарендра Моди. Александру Лукашенко это сулит расширение уровня персональных контактов за пределы ОДКБ, СНГ и ЕАЭС. Белорусской экономике тоже будет полезно разнообразить географию поставок. Конечно, нытики и маловеры будут называть ориентацию Белоруссии на ШОС «отказом от европейского вектора», «окончательным превращением республики в азиатскую окраину» и так далее. На то они и нытики. А пока что для Минска это прорыв! Александр Зимовский эксперт по Белоруссии

Фото: Министерство иностранных дел РФ Представители стран - участниц ШОС в международном деловом центре «Ташкент-сити»

Накануне встречи в Ташкенте Лавров заявил о том, что из желающих вступить в ШОС выстроилась целая очередь. По мнению бывшего заместителя генсека ШОС Владимира Захарова, российский министр имел в виду уже не Иран и Белоруссию.

Речь шла даже не о наблюдателях ШОС (помимо Ирана и Белоруссии, сейчас это Афганистан и Монголия. — NEWS.ru). Есть ряд государств, которые хотели бы себя позиционировать либо наблюдателями, либо «партнёрами по диалогу ШОС». Мне известно, что среди них есть арабские, южнокавказские страны и ещё некоторые, которые я пока не буду называть. Сложилась в организации традиция, хотя и не закономерность, что страны-наблюдатели являются первыми претендентами на членство в ШОС, — рассказал NEWS.ru дипломат.

Эксперты не скрывают, что основным бенефициаром ШОС остаётся Пекин. Поэтому в желании многих стран расширять сотрудничество с Шанхайской организацией, как и стать её новым членом, во многом просматривается стремление стать партнёрами Китая. ШОС, начавшись в далёких 1990-х годах с военного соглашения, всё больше приобретает экономический смысл, ориентируясь на «вторую экономику мира».