https://static.news.ru/photo/f3d25c5c-6b6a-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kento Nara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Духовный лидер буддистов Далай-лама находится на карантине из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил его представитель в РФ, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. По его словам, Далай-лама принял это решение в качестве меры предосторожности, передаёт РИА Новости.

Таким образом, с января 2020 года, когда в Китае произошла вспышка коронавируса, буддийский лидер отложил все встречи и мероприятия.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о задержании 315 человек в стране. По его словам, они нарушили режим чрезвычайной ситуации в стране.