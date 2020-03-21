Духовный лидер буддистов Далай-лама находится на карантине из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщил его представитель в РФ, странах СНГ и Монголии, верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. По его словам, Далай-лама принял это решение в качестве меры предосторожности,
Таким образом, с января 2020 года, когда в Китае произошла вспышка коронавируса, буддийский лидер отложил все встречи и мероприятия.
Ранее NEWS.ru писал о том, что глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил о задержании 315 человек в стране. По его словам, они нарушили режим чрезвычайной ситуации в стране.
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