Дайверы спасли горбатого кита из смертельной ловушки Британские дайверы вызволили горбатого кита из рыболовной сети в Уэльсе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Группа дайверов провела спасательную операцию по вызволению горбатого кита, застрявшего в рыболовных сетях у побережья Нового Южного Уэльса, пишет ABC News. Животное было обездвижено на протяжении недели.

Известие о ките в беде появилось 3 июля. Специалисты фонда «Морской мир» выдвинулись на спасение на следующий день. Кита обнаружили дышащим, но в неподвижном состоянии. Предполагается, что он пролежал так на протяжении восьми дней.

Глава отдела морских наук Уэйн Филлипс пояснил, что вокруг хвоста горбатого кита обмоталась леска, которая тянула его на дно. Спасательная операция затянулась на три дня и осложнялась сильными волнами и ветром. В результате кабель был прорезан, а животное освобождено.

Мы тщательно отобрали дайверов именно для этой работы. Они эксперты по действиям с нулевой видимостью, — добавил Филлипс.

Он уточнил, что спасатели не смогли удалить с хвоста кита всю леску. По его словам, оставшиеся ее куски в будущем могут привести к новым травмам.

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