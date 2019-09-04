В ЮАР дайвер Конни Хэллоуэлл случайно выстрелил себе в голову из гарпуна. Инцидент произошёл вблизи города-порта Дурбан.
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В результате Хэллоуэлл выстрелив прямо себе в лицо. Стрела прошла через правую щеку и вышла возле левого уха. Чудом не были задеты мозг и глаза. На суше ему оказали помощь и госпитализировали на вертолёте.
Как ранее писал News.ru, молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю девочку в Екатеринбурге. Сообщалось, что инцидент произошёл по неосторожности.