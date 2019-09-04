https://static.news.ru/photo/b4b05316-cf8a-11e9-aa42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

В ЮАР дайвер Конни Хэллоуэлл случайно выстрелил себе в голову из гарпуна. Инцидент произошёл вблизи города-порта Дурбан.

Как пишет The Independent , во время плавания 48-летний мужчина заметил тонущих людей возле скал. Хэллоуэлл попытался помочь, но внезапно нахлынула большая волна, и он случайно нажал на спусковой крючок гарпуна.

В результате Хэллоуэлл выстрелив прямо себе в лицо. Стрела прошла через правую щеку и вышла возле левого уха. Чудом не были задеты мозг и глаза. На суше ему оказали помощь и госпитализировали на вертолёте.

Как ранее писал News.ru, молодой человек выстрелил из пневматического пистолета в 14-летнюю девочку в Екатеринбурге. Сообщалось, что инцидент произошёл по неосторожности.