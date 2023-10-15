Популярная среди российских туристов страна может отменить визовый сбор Daily Mirror: Шри-Ланка отменит визовый сбор для российских туристов

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Власти Шри-Ланки рассматривают законопроект, согласно которому для граждан России, Китая, Индии, Таиланда и Индонезии будет отменен визовый сбор, пишет Daily Mirror со ссылкой на одного из авторов документа, министра туризма страны Харина Фернандо. Документ при въезде в страну получить будет необходимо, но платить за него не надо.

Туристы из этих пяти стран смогут получать визы без уплаты сбора. Им нужно будет получать визы, но они будут выдаваться бесплатно, — сказал шри-ланкийский чиновник.

Он объяснил инициативу привлечением туристов, чтобы в ближайшие годы его страну ежегодно посещали до 5 млн туристов.

На предстоящие длинные ноябрьские выходные Шри-Ланка вошла в десятку самых популярных по бронированию стран у россиян. Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в основном люди планируют экономный отдых продолжительностью от трех до семи дней.

Кроме того, это омываемое водами Индийского океана островное государство популярно по бронированию на новогодние праздники. Туроператоры предлагают на Шри-Ланку преимущественно пакетные путевки.

Ранее в АТОР рассказали, сколько стоит путевка в Турцию, Египет, ОАЭ, Мальдивы в октябре 2023 года. Поездка в некоторые из этих стран может обойтись вдвое дешевле в случае более раннего бронирования.