Украинских беженцев предупредили о риске попасть в рабство Daily Mail: украинские беженцы рискуют оказаться в рабстве в ОАЭ

Фото: Global Look Press

Украинские женщины и дети, покинувшие родину в связи из-за боевых действий, могут попасть в рабство в Объединенные Арабские Эмираты и другие государства, пишет Daily Mail. Проблема торговли людьми в ОАЭ сама по себе не нова, но может стать острее из-за украинских беженцев, предупреждают журналисты со ссылкой на доклад Вашингтонского института обороны и безопасности и Нью-Йоркского центра по вопросам внешней политики.

Большое количество женщин и детей вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности. Травмированные и уязвимые, они станут главной мишенью для торговцев людьми. <...> Представляется весьма вероятным, что некоторые из них в конечном итоге будут проданы в ОАЭ и другие страны, — цитирует издание одного из авторов доклада Флориана Шмитца.

Он призвал развитые страны не закрывать глаза на данную проблему и привлекать к ответственности виновных в торговле людьми.

Отмечается, что только за первые 10 дней с начала российской военной операции на Украине порядка полутора миллиона человек перебрались в соседние страны. Благотворительные организации отмечают, что торговцы людьми проявляют интерес к украинским женщинам и детям, которые находятся в польских лагерях для вынужденных переселенцев. Проблема была настолько серьезной, что на границе для их защиты работали ветераны британской армии.

Ранее стало известно, что США за последние пять месяцев приняли более 100 тысяч украинцев. Приёму беженцев способствует американская программа Uniting for Ukraine («Объединяясь для Украины»).