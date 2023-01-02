Daily Mail: Сунак столкнулся с серьезными внутренними проблемами Британии

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, пообещавший в своем новогоднем поздравлении построить страну, которой будут гордиться потомки, столкнулся с ужасающей реальностью, пишет издание Daily Mail. Ему предстоит дать ответ на ряд серьезных внутренних вызовов, в числе которых рекордный приток мигрантов, забастовки работников транспорта и медиков.

Первым таким вызовом для Сунака стало катастрофическое откровение врача скорой помощи о еженедельной гибели до 500 пациентов из-за сбоев в отделениях. Кроме того, персонал скорой помощи и медсестры грозятся устроить новые забастовки, ожидаются также протесты железнодорожников.

Что касается ситуацией с миграцией, то она достигла рекордной отметки — по официальным данным, в 2022 году Ла-Манш пересекли 45,7 тысячи человек. Усилия властей по предотвращению притока мигрантов оказались безрезультатными.

Помимо этого издание напомнило о стремительном росте инфляции в стране и кризисе стоимости жизни.

Ранее Сунак признал, что с наступлением 2023 года время трудностей в Великобритании не закончится. Причиной экономических проблем он назвал конфликт на Украине При этом премьер заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев.