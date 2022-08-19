Daily Mail поймали на лжи при освещении обстрелов Светлодарска

Фото: Министерство обороны Украины

Британское издание Daily Mail опубликовало на своей странице в Youtube видео с названием «Жители Светлодарска реагируют на российские обстрелы», которое оказалось фейком. Отмечается, что на видео жители города утверждают, что населённый пункт обстреляли из «натовского» оружия, а огонь вели украинские военные. Светлодарск находится под контролем Донецкой Народной Республики (ДНР) с 24 мая, пишут «Известия».

Несмотря на то, что речь горожан перевели верно в субтитрах в ходе сюжета ведущий продолжил утверждать, что обстрел Светлодарска якобы был осуществлен российскими военными. В последнее время украинские военные проводят массированные обстрелы городов Запорожской области.

В военно-гражданской администрации (ВГА) Энергодара ранее сообщили о начале массированного обстрела города со стороны позиций ВСУ. Представители властей отметили, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях инфраструктуры. Факт обстрела подтвердил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Отмечается, что огонь был открыт с 22:50 по местному времени (совпадает с московским).