Daily Mail: британец умер в Таиланде после 20 переливаний крови

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Британский турист Дин Пенсон страдающий от редкого заболевания, умер во время отпуска в больнице Таиланда после 20 переливаний крови. Медики утверждают, что причиной кончины стала редкая болезнь, но не назвали ее, пишет таблоид Daily Mail.

В начале ноября прошлого года 42-летний Пенсон приехал в компании друзей на отдых на остров Пхукет. Через некоторое время ему стало плохо, после чего он обратился в больницу. Врачи 20 раз провели ему процедуру переливания крови, но это не помогло — вскоре он скончался, пишет издание.

Друзья британца отметили, что на полу в больнице лежало множество иголок и шприцов. Условия содержания пациентов в палатах оставляли желать лучшего.

В Таиланде за последние месяцы было зафиксировано более 20 новых случаев заболевания оспой обезьян, сообщил исполняющий обязанности генерального директора департамента по контролю заболеваний Министерства здравоохранения страны, доктор Тхонгчай Киратихаттаякон. По его словам, один человек умер.

Киратихаттаякон отметил, что девять случаев инфицирования оспой обезьян было выявлено в Бангкоке, еще по три случая — в провинциях Чиангмай и Нонтхабури, два — на Пхукете. Заболевшие были зафиксированы в провинциях Сарабури, Чонбури, Накхонпатхом, а также в северо-восточной и центральной частях страны.