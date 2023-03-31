Daily Express: Россия пошатнула репутацию НАТО Аналитик Daily Express Корф заявил о расширении влияния России на некоторых союзников НАТО

Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Символ Организации Североатлантического договора (НАТО) перед штаб-квартирой в Брюсселе

Россия за 2022 год пошатнула репутацию НАТО, на что указывает расширение влияния страны на некоторых союзников НАТО, заявил аналитик Олли Корф. Он отметил, что некоторые государства-союзники Запада отошли от жесткой политики в отношении Москвы, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на издание Daily Express.

В то время, как знакомые союзники Москвы держатся твердо, растет контингент государств, которые отошли от жесткой позиции НАТО, — уточнил аналитик.

В статье говорится, что США и страны Европы используют антироссийские санкции и международные организации, такие как МУС, в дипломатической борьбе с Россией. При этом Москве удается не просто укрепить, но расширить свое влияние. Аналитик поясняет, что в список бесспорных союзников России входят Белоруссия, КНДР, Никарагуа и Сирия. По его словам, Пекин все больше действует в интересах Москвы, на что указывают итоги встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Под вопросом оказался и нейтралитет Индии, так как страна отказалась участвовать в санкционном давлении на Россию и увеличила импорт нефти с Москвой.

Хотя продвижение Москвы на поле боя, возможно, застопорилось, она добилась значительного дипломатического прогресса, поскольку количество стран, готовых осудить ее действия, сокращается. <...> Изначально прозападные державы, такие как Колумбия, Турция и Катар, с тех пор перешли в нейтральную категорию в погоне за экономической выгодой, — уточняется в статье.

Президент России Владимир Путин ранее утвердил новую редакцию Концепции внешней политики России. О подписании соответствующего указа он сообщил на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. По его словам, документ послужит основой для работы в международных делах.