Daily Express «пересадил» российских лётчиков на американские истребители

В Daily Express появился материал о том, как «агрессивные русские» готовятся к войне с НАТО. Однако в статье перепутали фотографии. Журналисты вместо российских истребителей вставили фотографию F/A-18 Hornet. Жители Великобритании высмеяли издание за то, что они «пересадили» военных из России на американские истребители, пишет «ПолитРоссия».

Авторам статьи предложили изучить литературу, которая касается военных самолётов. Многие интернет-пользователи удивились, почему журналисты не перепроверили снимки. Некоторые комментаторы напомнили таблоиду, что F/A-18 Hornet серийно выпускались в США и состоят на вооружении в ряде стран НАТО. Они должны помнить о таких моментах, считают британцы.

Ранее читатели Daily Express бурно отреагировали на инцидент с эсминцем Defender в Чёрном море. Они пришли в недоумение из-за того, что их военные корабли находятся так далеко от родных берегов.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод России. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, только после этого британский корабль покинул границы РФ.