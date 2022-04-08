Daily Express: Орбан возглавил «бунт» в ЕС из-за идеи эмбарго на газ из РФ

Пять стран Евросоюза возмущаются из-за перспективы введения эмбарго против российского газа и нефти. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал идею «красной линией», сообщает Daily Express.

Издание отмечает , что Орбан возглавил «бунт» в ЕС, поскольку считает данную меру опасной для страны.

Виктор Орбан нарушил европейский строй и возглавил восстание против санкций ЕС, поскольку блок ожидает более жёстких наказаний против России, — уверен автор публикации.

Он указал также на действия Берлина в последние недели. По его мнению, в Германии, которая закупает у Москвы до 40% объёмов газа, «подняли тревогу» из-за возможного разрыва связей с Россией.

Также не особо заинтересованы в эмбарго Австрия, Италия и Нидерланды. В этих странах опасаются последствий разрыва отношений с Москвой, который может посеять хаос в их экономике и энергетической безопасности, подчёркивает издание.

Ранее стало известно, что кандидат в президенты Франции, лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила: санкции в отношении сырья из России, а также эмбарго на поставки российских газа, нефти и угля приведут к тяжёлым последствиям, как для французов, так и для остального мира. Она подчеркнула, что выступает против их.