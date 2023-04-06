«Даем, что можем»: Греция отказалась поставлять танки на Украину Минобороны: Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину

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Греция не станет отправлять танки Leopard 2A6 на Украину. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Никос Панайотопулос. При этом он не исключил дополнительной помощи Киеву, «если будут возможности». Слова министра приводит ТАСС.

Греция не будет отправлять Leopard 2A6 на Украину. Она отправила несколько БМП и должна отправить еще несколько. Греция направила боеприпасы различного калибра. <...> Если у нас будут возможности из излишков, то мы поможем, — сказал Панайотопулос в преддверии приезда в Афины министра обороны Украины Алексея Резникова.

Глава нацобороны Греции также заявил, что его страна поддерживает «любую борьбу против любого ревизионизма». Он отметил, что позиция руководства государства «с первого момента ясна и однозначна» — Греция дает то, что может дать, при этом она не ослабляет собственную обороноспособность и учитывает вызовы собственной национальной безопасности.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США рассчитывают доставить танки M1A1 Abrams на Украину до конца 2023 года. При этом она подчеркнула, что подготовка украинских военнослужащих к применению машин в бою еще не началась.