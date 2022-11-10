Cumhuriyet: слова Зеленского о диалоге с Путиным показали раскол в НАТО

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о готовности к диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным демонстрирует раскол в НАТО, пишет турецкое издание Cumhuriyet. Кроме того, по мнению обозревателей, США утрачивают свое влияние, а страны ЕС продолжают отдаляться друг от друга.

Зеленский заявил, что открыт для переговоров с Путиным. Это не только дает представление о положении Украины на фронте, но и демонстрирует трещину в Атлантическом альянсе, — говорится в статье.

Автор также указал, что США теряют свое влияние на союзников в Европе, о чем свидетельствует готовность Германии развивать отношения с Россией и Китаем, несмотря на возражения американской стороны. Наряду с этим страны Евросоюза продолжают дистанцироваться друг от друга из-за разницы в интересах и приоритетах. По словам автора публикации, каждый участник сообщества «спасает собственную шкуру».

Ранее Зеленский в своем обращении к мировому сообществу заявил, что Киев рассмотрит вариант мирных переговоров с Москвой при выполнении целого ряда условий. Речь идет о возвращении всех вошедших в состав РФ бывших территорий, а также о компенсации всех убытков, которые понесла Украина в ходе СВО. Зарубежные СМИ сочли, что данное заявление Зеленский сделал под влиянием Вашингтона.