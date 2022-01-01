ЦТАК: КНДР подтвердила испытание сверхкрупной РСЗО

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

КНДР 31 декабря и 1 января провела испытания сверхкрупной реактивной системы залпового огня (РСЗО) с целью подтверждения ее рабочих качеств. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Отмечается, что снаряды поразили намеченные цели в Японском море.

Второй экономический комитет 31 декабря 2022 года провел контрольно-проверочную стрельбу из представленной Центральному комитету партии сверхкрупной реактивной системы залпового огня с целью подтверждения ее характеристик, — говорится в сообщении.

По данным агентства, три снаряда попали в остров в Японском море, который был назначен в качестве цели. Кроме того, на рассвете 1 января в сторону Японского моря был выпущен еще один снаряд.

Ранее агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщило, что КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. В агентстве подчеркнули, что запуск ракеты стал второй за день военной провокацией, которую организовал Пхеньян.

Утром 31 декабря южнокорейские СМИ также сообщали о запуске Северной Кореей трех баллистических снарядов малой дальности в сторону Восточного моря.

Также стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын дал распоряжение разработать новые межконтинентальные баллистические ракеты для возможности ответного ядерного удара и наладить массовое производство тактического ядерного оружия.