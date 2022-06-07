CША предупредили НАТО о российском ответе в случае вторжения на Украину AT: НАТО не сможет вмешаться в конфликт на Украине из-за риска ответного удара России

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Военное вмешательство НАТО в ситуацию на Украине невозможно, поскольку несёт риск ответного удара со стороны России. Об этом предупредил в своём материале для издания American Thinker обозреватель Роберт Хантер. Он полагает, что реакция РФ на боевые действия с участием Альянса стала бы разрушительной.

Успешное вторжение НАТО на Украину невозможно с военной точки зрения. Боевые действия принесут катастрофический ущерб инфраструктуре Альянса по всей Европе и тысячи смертей солдат союзников, — написал Хантер.

Журналист обращает внимание, в частности, на преимущество России в артиллерии и авиации. Этот фактор, по его мнению, позволит стране добиться контроля над воздушным пространством Восточной Европы. И даже если дивизиям НАТО удастся выйти к линии фронта, там их ждёт реальная перспектива уничтожения, считает Хантер.

Победа НАТО в любого рода столкновении с Россией в Европе маловероятна без применения ядерного оружия. Полное поражение Альянса весьма возможно, — резюмировал автор.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич заявил, что с точки зрения международного права поставка вооружения НАТО на Украину является объявлением войны России. По его мнению, в скором времени российской армии предстоит сражение с бойцами Альянса.

В начале марте канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия, НАТО, другие страны не планируют военного вмешательства в связи с событиями на Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. По заявлению Минобороны, к концу марта военные выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.