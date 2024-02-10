ЦРУ «наказало» сотрудницу за жалобы на сексуальные домогательства коллеги NBC: ЦРУ уволило пожаловавшуюся на домогательства сотрудницу

Фото: CIA/via Globallookpress.com

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США уволило сотрудницу, заявившую о сексуальных домогательствах со стороны коллеги, сообщает телеканал NBC. Адвокат женщины назвал увольнение незаконной попыткой отомстить его подзащитной за огласку инцидента и привлечение внимания со стороны контролирующего органа и законодателей.

Центральное разведывательное управление уволило сотрудницу, которая сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам коллеги <...> и которая обвинила ЦРУ в попытке отговорить ее от подачи заявления о возбуждении уголовного дела, — проинформировал телеканала.

При этом в ЦРУ обвинения адвоката отвергли. Там указали, что сотрудница провалила программу подготовки агентов под прикрытием и потому лишилась места.

По информации NBC, женщина, чье имя не называется, выдвинула обвинения в домогательствах, в результате чего ее коллега был осужден. Кроме того, еще по меньшей мере два десятка сотрудников спецслужбы утверждали, что они также подвергались домогательствам на работе.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил о намерении обжаловать решение нью-йоркского суда, по которому он обязан уплатить более $83 млн в рамках иска, поданного писательницей Джин Кэрролл. Женщина обвиняет его в домогательствах и клевете. Элизабет Джин Кэрролл вела колонки в нескольких известных изданиях. В 2019 году она выпустила книгу, в которой написала, что в конце 1995 года или в начале 1996 года Трамп изнасиловал ее в примерочной кабинке магазина в центре Нью-Йорка. В ноябре 2022 года она предъявила Трампу иск, обвинив его в клевете и отрицании факта насилия.