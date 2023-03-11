Crew Dragon с россиянкой Кикиной отстыковался от МКС

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

Американский космический корабль Crew Dragon c россиянкой Анной Кикиной на борту успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС), трансляцию с места вело Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В скором времени корабль вернется на Землю.

Crew Dragon должен был отстыковаться от МКС еще 9 марта, но из-за плохих погодных условий мероприятие перенесли. По плану корабль достигнет Земли 11 марта в 21:02 (04:02 мск 12 марта). Помимо Кикиной на борту судна находятся двое американских астронавтов — Николь Манн и Джош Кассада, а также космонавт из Японии Коити Ваката.

3 марта корабль Crew Dragon пристыковался к МКС. На борту находились российский космонавт Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург и астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

Ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с космодрома на мысе Канаверал 2 марта в 08:34 мск. Это шестой пилотируемый рейс Crew Dragon на МКС в рамках контракта с NASA.