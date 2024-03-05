Crew Dragon с россиянином на борту состыковался с МКС NASA: космический корабль Crew Dragon успешно выполнил стыковку с МКС

Фото: Роскосмос

Александр Гребенкин в экипаже Crew-8

Американский космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией, сообщило NASA в Twitter (X). На борту находятся три астронавта и космонавт Роскосмоса Александр Гребенкин.

Пристыковка осуществлялась в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента МКС в 02:28 по времени Восточного побережья США (10:28 мск). Примерно через полчаса после стыковки люки в соединительном шлюзе будут открыты, и экипаж Crew Dragon сможет перейти на борт станции.

В международной миссии помимо Гребенкина также участвуют астронавты NASA Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Дженнет Эппс. Они пробудут на станции около шести месяцев — до середины августа. Им предстоит провести 200 научных экспериментов.

Корабль был запущен с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в 22:53 3 марта по времени Восточного побережья США (06:53 мск 4 марта) и выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9. До Гребенкина участницей программы перекрестных полетов РФ и США стала Анна Кикина, которая в октябре 2022 года прибыла на Международную космическую станцию. Соглашение о сотрудничестве и совместных полетах было подписано 15 июля 2022 года. Оно продлится до 2025 года, и рассчитано на три полета россиян на американских кораблях.