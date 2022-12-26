Cпецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах на севере края «Политика»: cпецназ косовской полиции обстрелял сербов на баррикадах на севере края

Фото: Xinhua/Beta / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Спецназ косовской полиции обстреляли сербов, которые находятся на баррикадах на севере автономного сербского края Косова и Метохии, пишет газета «Политика». Отмечается, что информация о жертвах не поступала. По данным издания, столкновения около баррикад произошли в 19:45 по местному времени (21:45 мск) в населенном пункте Зубин-Поток.

Около 19:45 по местному времени (21:45 мск) в населенном пункте Зубин-Поток произошли стрельба и столкновения около баррикад, выстроенных сербами. О жертвах конфликта информация пока не сообщается, — сказано в публикации.

В материале добавляется, что президент Сербии Александр Вучич после инцидента провел консультации с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооруженными силами страны.

Ранее политолог Елена Гуськова поделилась мнением, что руководство Республики Косово накаляет ситуацию на сербской границе с целью вынудить Запад принять страну в ООН, Евросоюз и НАТО. При этом, по ее словам, косовские албанцы на самом деле не готовы ко вступлению в ЕС и самостоятельности в принципе — они стремятся объединиться с Албанией и албанцами из Македонии и Черногории.