Союзники по НАТО разуверились в помощи США и боятся «нападения России» Bloomberg: страны НАТО готовятся отражать «нападение России» без помощи США

Фото: Thomas Trutschel/www.imago-images.de/Global Look Press

Члены НАТО сомневаются, что США выполнят свою традиционную роль по защите Европы в рамках Альянса, и в частном порядке обсуждают возможное «нападение России», пишет Bloomberg. Как сообщили источники агентства, такая возможность требует срочного реагирования.

Президент США Джо Байден сделал все возможное, чтобы исключить слово «паника», осудив конгресс, который уходит в двухнедельный отпуск, так и не решив вопрос финансирования Украины, уточняется в материале. Однако европейские союзники Вашингтона встревожены этой задержкой, так как Россия успешно наступает на Украине, помощь из-за океана Киеву сокращается, а сами они вряд ли смогут как-то противостоять Москве, признались источники агентства.

Этот пессимизм доминировал в дискуссиях в эти выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры и представители министерств обороны собираются, чтобы подвести итоги крупнейших геополитических угроз в мире, — говорится в материале.

Один из чиновников на условиях анонимности сказал агентству, что в этом году в Мюнхене преобладает неопределенность. Присутствовавшие высокопоставленные представители министерств обороны выразили обеспокоенность по поводу неспособности США предоставить Украине миллиарды долларов финансирования и заявили, что планируют сценарии, в которых само это публичное ухудшение поддержки может побудить Россию «совершить прямое нападение на союзников по НАТО», проинформировал Bloomberg.

В США некоторые чиновники открыто говорят, что интересы страны лежат совсем в другой плоскости. В частности, сенатор-республиканец от Огайо Джей Ди Вэнс предложил США сфокусировать свою внешнюю политику на Азии.

Проблема Европы в том, что она сама по себе не обеспечивает достаточного сдерживания, потому что она не проявляет достаточной инициативы. Американское одеяло привело к атрофии европейской безопасности, — высказал мнение Вэнс.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа признал, что реальные возможности стран ЕС по производству снарядов не соответствуют обещанию поставить Украине один миллион боеприпасов. Литовский политик назвал обещание Киеву «цифрой с потолка».