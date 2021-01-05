COVID-19 продолжал распространяться по Ухани и после окончания эпидемии

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Коронавирус «не заметил» официального окончания эпидемии и продолжал распространяться по Ухани и провинции Хубэй. Об этом сообщили китайские медики.

В ходе нового исследования медики под руководством профессора Уханьского университета Сюэ-Цзе Юя выяснили, что эпидемия коронавирусной инфекции в Ухане прошлой весной на самом деле не закончилась. На такой вывод их навело то, как менялась доля носителей антител к SARS-CoV-2 в Китае в первой половине прошлого года, пишет журнал PLOS Neglected Tropical Diseases.

В Ухане было много бессимптомных носителей SARS-CoV-2 — уже после того, как все носители явной формы инфекции выздоровели, — говорится в работе, опубликованной в журнале.

Исследователи считают, что их существование говорит о том, что менее агрессивные штаммы коронавируса, которые были причиной этих случаев, могут повторно проявиться и вызвать новую вспышку COVID-19 на территории Китая.

После официального завершения эпидемии власти Китая стали регулярно тестировать население на антитела к SARS-CoV-2 во всех регионах страны. учёные воспользовались этими данными, чтобы проверить, действительно ли эпидемия полностью завершилась в начале весны. В ходе работы они анализировали данные, собранные среди шестидесяти тысяч жителей КНР, никогда не болевших COVID-19.

Оказалось, что значительная часть новых заражений происходит из-за того, что здоровые люди контактируют с бессимптомными носителями вируса. Таких людей в Ухани оказалось втрое больше чем по стране.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок. Однако некоторые эксперты считают, что рынок стал лишь распространителем заболевания, тогда как появилось оно в другом месте.

Как писал NEWS.ru, самой вероятной причиной возникновения международной эпидемии коронавируса является утечка из лаборатории в Китае. Такое мнение высказал заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер.

По его словам, в последнее время появляется всё больше свидетельств этого. Он сослался на «последние разведывательные данные», однако не стал вдаваться в детали и приводить какие-либо доказательства своих утверждений