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Corriere della Sera: неизвестные попытались поджечь дом Соловьёва в Италии

13:02, 06 апреля 2022
Corriere della Sera: неизвестные попытались поджечь дом Соловьёва в Италии Владимир Соловьёв Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press
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Вилла российского телеведущего Владимира Соловьёва в итальянском городе Комо подверглась нападению неизвестных. Как сообщает газета Corriere della Sera, особняк пытались поджечь, однако возгорание потушили прибывшие на место пожарные, которых, предположительно, вызвал один из местных жителей. Полиция связалась с Соловьёвым и начала расследование.

Издание сообщает, что от действий злоумышленников пострадал и другой, предположительно принадлежащий Соловьёву дом в Пьянелло-дель-Ларио: на его стенах они оставили нелицеприятные надписи и, возможно, проникли на территорию владения.

В данный момент полиция проверяет записи камер видеонаблюдения и реконструирует события прошедшей ночи.

В марте Фингвaрдия Италии наложила на виллу в местечке Лoвено (коммуна Менaджио) на западном берегу озера Комо арест после попадания Соловьёва в санкционные списки ЕС в связи с событиями на Украине.

8 марта стало известно, что Google заблокировал аккаунты Владимира Соловьёва на YouTube «Соловьёв Live» и «Смотрим. Весь Соловьёв» с формулировкой «за нарушение условий использования» видеохостинга. Сам Соловьёв попал под санкции Канады и Евросоюза.

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