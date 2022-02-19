CNN: журналисты телеканала и агентства AFP попали под обстрел в Донбассе

Журналисты американского телеканала CNN и их коллеги из французского Agence France-Presse (AFP) попали под обстрел в Донбассе во время сопровождения министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Отмечается, что ни один из представителей СМИ не пострадал. Соответствующее видео опубликовал CNN на своём сайте.

Группа журналистов, в том числе из французского агентства AFP и CNN, оказалась под миномётным обстрелом в субботу во время сопровождения на передовую министра внутренних дел Украины, — сообщил телеканал.

При этом телеканал «Украина 24» информировал, что под обстрелом оказался и министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, однако эта информация не была подтверждена официально.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Брюссель осуждает обстрелы гражданских объектов на востоке Украины. При этом в Европе не верят в предупреждения самопровозглашённых ЛНР и ДНР о готовящемся нападении Киева на Донбасс, добавил дипломат. Он также выступил с призывом к России начать деэскалацию.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что подразделения украинских силовиков обстреляли после полуночи из миномётов населённые пункты Коммунаровка и Старомихайловка.