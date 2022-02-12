CNN: власти США подготовились к отражению кибератак из РФ

Власти США провели видеоконференцию, посвящённую отражению кибератак, которые возможны при «агрессии» России против Украины. В ней приняли участие сотрудники Белого дома, американской разведки, Министерства внутренней безопасности (МВБ) и ряда других ведомств, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Возможными объектами атак хакеров на видеоконференции назывались США и Украина. В Вашингтоне решали, какие меры власти могут предпринять на случай «потенциально возможных атак».

Также речь велась о возможном «увеличении числа атак с применением вирусов-вымогателей на американские компании». Предполагалось, что их совершат «русскоязычные хакеры». Про Украину участники видеоконференции говорили, что там отмечена «конкретная, достоверная угроза» атак на объекты инфраструктуры. В США такой угрозы эксперты не видят.

Ранее стало известно, что возможность введения новых санкций в отношении России рассматривает комитет сената США по иностранным делам, причиной чего стали якобы совершённые Москвой кибератаки, направленные против Украины. При этом в сенате находится на изучении и более широкий пакет санкций, который будет введён в случае «вторжения» на Украину.