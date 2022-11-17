CNN: в США столкнулись с нехваткой оружия для поддержки Украины

Фото: Cpl. Colton Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реактивная система залпового огня HIMARS

Запасы ряда высокотехнологических систем вооружений и боеприпасов США для поставок на Украину заканчиваются, сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. При этом, по данным телеканала, определенное количество запасов, которые Вашингтон еще может отправить Киеву, пока есть.

CNN отмечает, что сокращение запасов оружия на складах и невозможность своевременно их восполнять стали одними из ключевых проблем, с которыми столкнулась администрация президента США Джо Байдена по мере продолжения военной поддержки Киева.

Это становится все труднее и труднее. Мы думали, что этот конфликт закончится через несколько дней, но теперь могут пройти годы. В то время, когда глобальные цепочки поставок разрушаются, Западу будет очень трудно удовлетворить спрос на таком очень высоком уровне, — сказал член палаты представителей Майк Куигли.

Уточняется, что основную обеспокоенность американских властей вызывает ситуация с поставками Украине снарядов для 155-мм артиллерийских орудий, а также переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

Кроме этого, опасение вызывает способность США быстро восполнить запасы противорадиолокационных ракет HARM, реактивных снарядов GMLRS и противотанковых ракет Javelin.

Один из источников телеканала также объяснил, что США никогда не поставят под угрозу собственную безопасность, поэтому оценивают каждую поставку Киеву на предмет ее влияния на стратегические запасы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Конгресс США может замедлиться процесс принятия решений в отношении Киева. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты помогали и будут помогать Украине, а заминка будет носить временный характер. Глава государства добавил, что «не видит никакого риска в плане поддержки Украины американским обществом».

До этого стало известно, что конгрессмены США хотят до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до $50 млрд. Этих средств должно хватить Киеву на год. С начала спецоперации России Конгресс США голосовал за выделение Киеву помощи на $65 млрд.