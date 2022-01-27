CNN узнал, что на самом деле Байден сказал Зеленскому

Телефонный разговор президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского, состоявшийся 27 января, нельзя назвать конструктивным. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на собственный источник в украинском правительстве.

Собеседник телеканала сообщил , что беседа лидеров двух государств «прошла нехорошо». Стороны не сошлись в оценках угрозы российского вторжения. К тому же Байден заявил Зеленскому, что США не собираются поставлять на Украину высокотехнологичное оружие и тем более перебрасывать туда свои войска.

Также президент США уведомил украинского лидера, что в отношении России превентивные санкции вводиться не будут. А по вопросу вступления Украины в НАТО не намечается никакого прогресса.

Обе стороны по итогам телефонного разговора высказали свою версию беседы двух президентов. В сообщении Белого дома говорится, что стороны обсудили российское вторжение и другие темы, а Байден подтвердил готовность США вместе с союзниками и партнёрами «решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение на Украину».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что долго разговаривал с президентом США Джо Байденом по телефону. Обсуждались вопросы военной и финансовой поддержки Украины. Президент отметил. что он поблагодарил Джо Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине.