CNN: украинская армия организованно отступает из Соледара

Фото: МО Украины

Американский телеканал CNN сообщил, что команда журналистов стала свидетелем передвижения украинской армии, которое, вероятно, было организованным отступлением из Соледара. Сотрудники телеканала находились в четырех километрах от города.

Команда, расположенная примерно в 2,5 милях (4 километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города, — передает CNN.

Министерство обороны России 13 января сообщило, ВС РФ установили полный контроль над городом, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы. Отмечается, что в ходе взятия Соледара под контроль подразделения ВДВ совершили скрытый маневр. В итоге они блокировали город с южной и северной сторон, а также атаковали позиции ВСУ.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что взятие Соледара свидетельствует о переходе стратегической инициативы к российским войскам. Администрация США же считает, что переход под контроль России Соледара и Артемовска не будет иметь стратегического значения.