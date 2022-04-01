CNN: США вряд ли оправдают ожидания Украины по гарантиям безопасности

США и их союзники рассматривают альтернативные варианты по гарантиям безопасности на случай, если Украина откажется от членства в НАТО в качестве уступки России, пишет CNN со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией. Собеседник телеканала подчеркнул, что при этом, Украина вряд ли получит то, чего хочет.

Но маловероятно, что США и их союзники в конечном итоге предложат Украине те юридически обязывающие меры защиты, о которых она просит, — сказал он.

По данным других источников издания, в ходе минувших переговоров в Стамбуле с российской стороной Украина предположила, что, возможно, будет придерживаться нейтралитета в вопросе вступления в НАТО. Они отметили, что вместе с тем страна надеется на поддержку Запада, в том числе, США и Великобритании, в случае повторения «ошибки Будапештского меморандума».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала отказ США становиться гарантом безопасности для Украины. Она подчеркнула, что в планы штатов далеко не входят планы по защите мира. По словам Захаровой, целью американских либерал-демократов является «управление марионеточным режимом», а также поставки оружия и исследования в биолабораториях.