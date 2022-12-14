CNN: США открыли подразделение Космических сил в Южной Корее

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Космические силы США открыли первое зарубежное подразделение космо-войск на авиабазе Осан в Пхенчхане, передает CNN. По информации телеканала, войска готовы к отражению любых угроз в регионе. Первоначальная цель создания космического подразделения — сдерживание сил КНДР.

Военные США в среду запустили первое командование Космических сил на иностранной земле в Южной Корее, — сказано в тексте публикации.

Yonhap ранее сообщало, что на авиабазе Осан в Хенчхане прошла церемония запуска нового подразделения Космических сил США в Южной Корее. В агентстве указали, что войска поспособствуют укреплению безопасности между двумя странами.

Ранее в Сеуле заявили, что самолеты КНР и РФ вошли в «опознавательную зону ПВО». Причины этому не называли. Минобороны России данную информацию не комментировало.

До этого в небе над Южной Кореей были обнаружены 180 боевых самолетов КНДР. С целью отбить возможные атаки военное руководство страны подняло в воздух более 80 истребителей. Сообщалось, что активность Пхеньяна может быть связана с совместными военными учениями Южной Кореи и США.