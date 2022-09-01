CNN: США и Украина разрабатывают совместную стратегию по Донбассу

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

В рамках планирования своих действий в Донбассе Украина совместно с США проводят аналитические учения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. С их помощью украинские военные смогут понять какие силы им необходимо собрать, а также выбрать нужную стратегию. Отмечается, что американцы призывают украинских военных ограничить операцию в Донбассе как по целям, так и по географии.

Обсуждения включали в себя участие в «военных играх» с Киевом — аналитических учениях, которые были призваны помочь украинским силам понять, какие уровни сил им необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях, — рассказали собеседники телеканала.

Данные учения помогли руководству США лучше понять какое вооружение и разведанные нужно предложить Киеву для успешного ведения боя.

Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале ранее обратился к российским военнослужащим и выдвинул им ультиматум — либо бежать, либо сдаться. Глава государства также пообещал, что склады, штабы и техника ВС РФ будут уничтожены. Он при этом уточнил, что у российских солдат «не будет ни одной безопасной базы» от Крыма до Харьковской области. Украинская сторона неоднократно опровергала сообщения о том, что военные начали крупномасштабное наступление на Херсонскую область и призывали следить за официальными сообщениями.