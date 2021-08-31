CNN сообщила о тайной сделке США с талибами

Американские военные заключили тайную сделку с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), сопровождавшими группу граждан США к «секретным» воротам в аэропорту Кабула для эвакуации из Афганистана. Об этом сообщает телекомпания CNN.

По данным телекомпании, американцев информировали о точках сбора близ аэропорта, где талибы проверяли их документы, а затем сопровождали к пропускному пункту, где эвакуируемых уже ожидали военнослужащие США.

Американские военные в большинстве случаев могли отслеживать передвижение сограждан в сопровождении талибов, — отмечает CNN.

Как сообщает СМИ, операции сопровождения производились несколько раз в день. При этом в качестве точки сбора часто выступало здание афганского МВД.

Накануне в США сообщили о завершении вывода войск из Афганистана и окончании эвакуации гражданского персонала из страны. Однако там остались ещё несколько сотен американских граждан. США призывают талибов не препятствовать выезду желающих из страны.

Боевики «Талибана» 15 августа вошли в Кабул без сопротивления со стороны афганских военных. Те, в свою очередь, были разоружены и распущены по домам. Представители талибов заявили, что иностранцам ничего не угрожает, а противники группировки получат помилование, если сдадут оружие и пойдут на переговоры. В северной провинции Панджшер против власти боевиков восстали силы во главе с Ахмадом Шахом Массудом — младшим. Противники режима талибов призвали население Афганистана восстать против террористов.