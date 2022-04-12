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CNN: Пентагон не смог доказать применение Россией химоружия в Мариуполе

08:23, 12 апреля 2022
CNN: Пентагон не смог доказать применение Россией химоружия в Мариуполе Фото: marik_life/t.me
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Пентагон не может подтвердить сообщения об использовании Россией химического оружия в Мариуполе, об этом сообщат CNN со ссылкой на пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби. Он заявил, что ведомство предпримет попытки разобраться в ситуации.

Пентагон не может подтвердить сообщения о том, что российские войска применили нечто, что может быть химическим оружием, в Мариуполе. Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло, цитирует CNN Джона Кирби.

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