CNN: Пентагон не смог доказать применение Россией химоружия в Мариуполе

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Япония столкнётся с негативными последствиями в результате решения Токио о запрете на поставки угля из России в связи с проведением спецоперации на Украине. Об этом сообщает Asahi. В числе последствий газета назвала подорожание электричества и рост расходов предприятий.

По имеющимся данным, в 2021 году Япония закупила у России угля почти на 280 млрд иен. На долю российского топлива приходится 13% от общего объёма закупаемых Японией ресурсов. Токио ожидает,...