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CNN назвал Харьков частью России

Телеканал CNN обозначил Харьков российским городом
05:51, 26 января 2022
CNN назвал Харьков частью России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Американский телеканал CNN в прямом эфире в сюжете о военных учениях РФ назвал Харьков российским городом. Надпись «Kharkiv, Russia» держалась на экране порядка 20 секунд.

Сюжет показали 25 января перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Надпись в правом верхнем углу сообщала телезрителям, что местом проведения учений является российская территория. Были показаны танки и другая техника в поле, а также установки разминирования местности.

Столтенберг ранее утверждал, что НАТО не станет размещать на Украине свои войска.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл возможный сценарий вторжения России на Украину. По его мнению, если РФ решится на нападение, то это будут те регионы, которые имеют с ней сильную историческую связь, например Харьков. Город может быть оккупирован, допустил он.

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