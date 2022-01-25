CNN назвал Харьков частью России

Американский телеканал CNN в прямом эфире в сюжете о военных учениях РФ назвал Харьков российским городом. Надпись «Kharkiv, Russia» держалась на экране порядка 20 секунд.

Сюжет показали 25 января перед интервью с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Надпись в правом верхнем углу сообщала телезрителям, что местом проведения учений является российская территория. Были показаны танки и другая техника в поле, а также установки разминирования местности.

According to CNN, Kharkiv is already in Russia. @amanpour ONLY ON CNN https://t.co/z5J4wfR94s pic.twitter.com/RTzc4FApKC — Russian Market (@russian_market) January 25, 2022

Столтенберг ранее утверждал, что НАТО не станет размещать на Украине свои войска.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл возможный сценарий вторжения России на Украину. По его мнению, если РФ решится на нападение, то это будут те регионы, которые имеют с ней сильную историческую связь, например Харьков. Город может быть оккупирован, допустил он.