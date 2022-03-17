NASA попросило бывших астронавтов не конфликтовать с Роскосмосом

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) обратилось к бывшим астронавтам в отставке, в частности к Скотту Келли, с просьбой «выбирать выражения» в сообщениях, адресованных российским официальным лицам, сообщает американский телеканал CNN. В обращении говорится, что несмотря на его право высказывать своё мнение, подобные нападки вредят деятельности текущей миссии.

Будучи американцами, вы имеете полное право высказывать своё личное мнение <...>, однако, пожалуйста, помните, что ваши заявления как бывших астронавтов NASA имеют дополнительный вес и нападки на наших российских партнёров наносят ущерб деятельности текущей миссии, — говорится в обращении.

В одном из таких сообщений в Twitter Келли порекомендовал главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину устроиться на работу в «Макдоналдс».

Ранее глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вызвал президента России Владимира Путина на поединок, ставкой в котором будет Украина. Рогозин ответил бизнесмену цитатой из «Сказки о попе и работнике его Балде» Александра Пушкина. В комментариях к сообщению в Twitter Маск дал ответ на вопрос, удивится ли он, если президент России примет вызов. По словам основателя SpaceX, это было бы для него честью.

Лётчик-космонавт Александр Лазуткин в разговоре с NEWS.ru призвал Маска делать подобные выпады только в сторону американского лидера. Россиянин добавил, что такие предложения не красят уважаемого человека.