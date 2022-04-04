CNN: конгрессмены призвали Байдена увеличить поставки оружия Украине

Телеканал CNN заявил, что двухпартийная группа конгрессменов США призвала президента страны Джо Байдена направить Украине ещё больше вооружений. В письменном обращении говорится о запросе Киева на ракеты класса «земля — воздух» и противокорабельные ракеты, истребители, сообщает РИА Новости.

По данным телеканала, конгрессмены составили перечень вооружений, исходя из «списка пожеланий», переданного Украиной в начале апреля. В нём названы 17 проблемных для Киева областей, помочь в которых могут США.

В частности, от Байдена хотят принятия решения по отправке на Украину зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых комплексов Javelin. Кроме того, в Киеве уверяют, что успешно нарушать российские линии снабжения помогут беспилотники большой дальности.

Ранее стало известно, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила очередную поставку оружия для украинской армии. Таким образом, Украина получит 58 бронетранспортёров, которые ранее принадлежали армии ГДР. Оснащённые пушками и пулемётами бронетранспортёры являлись стандартным вооружением стран Варшавского договора.