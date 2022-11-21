CNN: Иран начал передачу России чертежей и компонентов к ударным БПЛА

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look press

Москва и Тегеран заключили соглашение о производстве ударных беспилотников на территории РФ с использованием иранских чертежей и компонентов, сообщает CNN со ссылкой на данные американской разведки. По сведениям телеканала, решение о производстве дронов в РФ, а не передаче их Ираном, было принято после того, как стало известно о якобы поставках БПЛА.

Согласно информации телеканала, соглашение было заключено в начале ноября, теперь Иран будет передавать России необходимые детали и схемы для производства боевых БПЛА. По словам источника, производство может начаться через несколько месяцев, речь идет о тысячах беспилотников.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал фейками заявления о применении Россией иранских беспилотников на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию сообщений о беспилотниках, якобы поставляемых из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы всемирной организации.

До этого представитель внешнеполитической службы ЕС Набиля Массрали заявила, что в Евросоюзе получили доказательства поставок Ираном России беспилотников. Она добавила, что министры стран ЕС «выразили озабоченность» и уже готовят ответ.