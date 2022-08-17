CNN: европейцы платят за газ в семь раз больше американцев

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Президент американской консалтинговой фирмы Lipow Oil Associates Энди Липау заявил, что стоимость природного газа для европейцев в семь раз превышает аналогичный показатель в США, сообщает CNN. Эксперт отметил, что кризис в Европе вызван зависимостью от российских энергоносителей, поставки которых сильно сократились после введения западных санкций. По этой причине американское руководство увеличило экспорт сжиженного газа в Европу.

Каждую свободную молекулу, которую мы можем найти, мы отправляем в Европу, — рассказал телеканалу Роберт Явгер, вице-президент по энергофьючерсам в Mizuho Securities.

Автор публикации пояснил, что тысяча кубометров в среднем обойдётся европейцу в $2500, а американцу — в $360.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач ранее рассказал, что в отопительный сезон жителям европейских стран придется заплатить на €210 миллиардов больше, чем в 2021 году. В прошлом году за 250 миллиардов кубометров газа Европа заплатила €290 миллиардов. Эксперты отмечают, что на континенте дорожают практически все ресурсы — от дров до газа и нефти. Отмечается, что цена за тысячу кубометров предстоящей зимой может достигнуть отметки $4000.