CNN: директор ЦРУ приезжал в Москву из-за Украины

Директор ЦРУ Уильям Бёрнс приезжал в Москву без предупреждения, чтобы напомнить о недопустимости действий против Украины. Кроме того, он должен был узнать намерения России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бёрнса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной, и попытаться определить, что мотивирует действия России, — отмечает телеканал.

CNN уточнил, что после визита в Россию Бёрнс звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы «умерить напряжённость» между Киевом и Москвой.

Бёрнс, чей визит не анонсировался, был в Москве 2-3 ноября. У него состоялись встречи с секретарём Совбеза Николаем Патрушевым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Ранее стало известно, что Уильям Бёрнс и Николай Патрушев на переговорах в Москве обсуждали контроль над вооружениями и кибербезопасность. Об этом рассказал профессор в области международных отношений американского колледжа Гамильтона Алан Кафруни. Политолог заметил, что кибербезопасность вызывает особенную озабоченность в Вашингтоне.