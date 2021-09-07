CNN: ЦРУ помогало Украине в операции против 33 россиян в Белоруссии

Специалисты Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США помогали спецслужбам Украины в операции 2020 года с попыткой заманить в Киев через Белоруссию 33 россиян. Их подозревали в причастности к событиям в Донбассе, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По данным наших источников, операция, проводившаяся под руководством Украины, получила некоторое финансирование из США, а также [имело место] техническое содействие и консультативные услуги от ЦРУ, — отметила CNN в своём репортаже.

При этом сразу телекомпания уточнила, что причастность США к операции опроверг «высокопоставленный американский чиновник».

Кроме того, CNN показала интервью с человеком, которого назвала бывшим высокопоставленным сотрудником разведки Украины. Мужчина с затемнённым лицом уточнил, что во время вербовки якобы для работы в Венесуэле россияне рассказывали детали своих биографий, что позволило идентифицировать их как участников боевых действий в Донбассе. Двое из россиян якобы присутствовали в момент запуска ракеты по малайзийскому Boeing MH-17, сбитому в небе над Донбассом в 2014 году.

Ещё четверо были членами группы, ответственной за уничтожение нашего военного самолёта, на борту которого погибли по меньшей мере 70 наших лучших парней, — подчеркнул собеседник CNN.

Ранее стало известно, что представитель украинских спецслужб, курировавший спецоперацию по задержанию россиян, оказавшихся под Минском, раскрыл детали её провала. По его словам, российских наёмников пытались выманить, задержать и предъявить обвинения за преступления. Операцию придумали в Главном управлении разведки Минобороны, а поддержали на самом высоком уровне в стране.