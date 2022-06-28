CNN: Белый дом сомневается в возможности Украины вернуть территории CNN: советники президента США сомневаются, что Украина сможет вернуть перешедшие под контроль России территории

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В Белом доме постепенно теряют уверенность в том, что Украина в силах вернуть утраченные в ходе российской спецоперации территории, сообщает телеканал CNN. Советники американского президента Джо Байдена лишь допускают, что частично ситуацию удастся изменить в ходе возможного контрнаступления ближе к концу текущего года.

В Белом доме началась дискуссия о том, нужно ли президенту Украины Владимиру Зеленскому поменять свое отношение к возможности «победы» его страны, или ему стоит смириться с вероятным сокращением украинских территорий. В администрации Байдена отдельно подчеркнули, что не собираются подталкивать Зеленского ни к каким шагам, в том числе и к уступкам России. При этом чиновники указали, что шансы Киева будут расти пропорционально оказываемой помощи.

Сможет ли Украина полностью или частично вернуть территории — зависит от того, какую поддержку мы ей окажем, — сказал представитель конгресса.

Ранее американский президент Джо Байден подчеркивал, что решение о территориальных уступках России полностью должно приниматься Киевом. Он добавил, что США только поставляют на Украину оборонительное вооружение, а участвовать в переговорном процессе с Россией Белый дом не собирается.

Сегодня утром бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что лидеры ЕС хотят вынудить Киев прийти к компромиссу с Москвой ценой территориальных уступок. По его словам, вопрос по ситуации на Украине вызвал раскол альянса, что показал саммит G7.